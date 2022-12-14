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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-12-2022 14:25

Yasa dışı avcılık yapan şahıslara idari işlem uygulandı  

Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 8 şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından idari işlem uygulandı.   

Yasa dışı avcılık yapan şahıslara idari işlem uygulandı  

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. DKMP av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 8  kişi hakkında idari işlem yapıldı.  Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. 

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