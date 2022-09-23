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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-09-2022 13:49

Yasa dışı avcılık yapan 1 kişiye idari işlem uygulandı  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.   

Yasa dışı avcılık yapan 1 kişiye idari işlem uygulandı  

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde  Palu ilçesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. 

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