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Giriş Tarihi : 06-01-2020 13:41

Yarın süre doluyor!

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama.

Yarın süre doluyor!

Elazığ'ın Maden ilçesindeki heyelan riski nedeniyle afetzedeler için uzatılan hak sahipliği ek süresinin 7 Ocak'ta dolacağı bildirildi.  

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada:" Maden ilçesi Camiikebir mahallesinde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı konut ve işyerlerinin nakli uygun görülen afetzedelerin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının olurları ile son kez olmak üzere uzatılan hak sahipliği ek süresi yarın (7 Ocak)  itibariyle dolacaktır.7 Ocak tarihinden  sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek  olup afetzede vatandaşlarımızın konut ve  işyeri yardımı yapılabilmesi için Elazığ AFAD Müdürlüğü bünyesinde Maden ilçesinde kurulan olan geçici hizmet bürosuna talep ve taahhütname ile birlikte acilen müracaat etmeleri gerekmektedir"denildi.

ETİKETLER: maden maden haberleri maden konut
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