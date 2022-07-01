‘Yarım kilo et yemekte Demirbağ’ın geçinmesine yetmedi’

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın milletvekili maaşıyla geçinemediği, danışmanından borç aldığı söylemine sert çıkarak, “asgari ücret veya 2.500 lira emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşla alay edercesine konuşmalar yapan milletvekili Demirbağ’ı ciddiyete davet ediyorum” dedi.

İyi Parti İl Başkanı Servet GÜRGÖZELER’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Artan enflasyon sebebiyle geçim sıkıntısı çeken yurttaşlara “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını çöpe atıyoruz. Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza…” gibi garip açıklamalar yapan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, tuhaf söylemlerine devam ediyor.

Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında milletvekili maaşının az olduğunu söyleyerek, “Şu anda utanıyorum ki, danışmanıma ‘oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağız. Bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Dışardan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz” ifadelerini kullanmış.

Son zamanlarda halktan kopuk, gündemden uzak söylemlerle dikkatleri üzerine çeken Demirbağ’ı gerçekten “vicdanlı” olmaya davet ediyorum.

Sayın Milletvekili, aldığı asgari ücretin büyük kısmını ev kirasına verip geri kalanla faturaları yatırmaya çalışıp ay ortasında borçlanarak son 15 günü kurtarmaya çalışan vatandaşımıza bu sözlerini nasıl izah eder acaba?

2.500 lira emekli maaşıyla, senin “geçinemediğini söylediğin” 30 bine yakın ücretini kıyaslayan Ahmet Amca’ya, Zehra Teyze’ye bu sözlerini nasıl anlatacaksın?

Geçen hafta ziyaret ettiğim Keban’da öğlen olmasına rağmen siftah edemeyen esnafa milletvekili maaşıyla mağdur olduğunu anlatmayı düşünüyor musun?

İstanbul Belediyesinde bürokratken durumunun daha iyi gittiğini belirtip, iki tane de kooperatiften ev sahibi olduğunu söylemişsin. Keşke orda mutlu hayatına devam edip kalaydın da, üç dönem seni sıkıntıya sokan Elazığ’a gelip bizi ülke gündemine olumsuz düşüren lafları etmeyeydin.

Sayın Demirbağ, yine de Elazığlının gönlü geniştir. Durumun danışmanından borç alacak kadar vahimse, hazır Kurban Bayramı da geliyor, senin için bir yardım kampanyası yapıp ekonomik olarak bir nefes aldırabiliriz.

Ya da en iyisi bu sene kurbanlarımızı direk sana bağışlayalım da, bizi Türkiye’ye rezil etmekten vazgeç…”