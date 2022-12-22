Yarım kalan hastane inşaatı Ziver Holding’e emanet

Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesinin yarım kalan hizmet binası inşaatı için yeni bir ihale yapıldı. İhaleyi Ziver Holding bünyesinde hizmet veren Ziver İnşaat Firması kazandı.

Fırat Üniversitesi tarafından 2021 yılında ihalesi yapılan ve 13 Ağustos 2021 tarihinde temeli atılan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binasının 2022 Yılı sonunda tamamlanarak hizmete girmesi planlanmıştı.

Ancak yapılan ihaleyi alan firma işi tamamlamayarak inşaatı yarıda bıraktı. Yarım kalan inşaatın tamamlanması için bugün Fırat Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından ihale gerçekleştirildi. Yapılan ihaleye artan maliyetler nedeniyle sadece Ziver Holding risk alarak teklif verdi. İhalenin sonucu ile ilgili Fırat Üniversitesi yönetiminin kararı bekleniyor.

2 ANA BLOK ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi 14.500 metre kare kapalı, 2.500 metre kare otopark ve peyzaj imalatları olmak üzere yaklaşık 17.000 metre kare inşaat alanından oluşmaktadır. Bina, fakülte ve hastane olarak 2 ana blok üzerine inşa edilecek. Fakülte binası içerisinde; 6 adet 120 kişilik anfi, 5 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet fantom laboratuvarı, 1 adet Preklinik, 1 adet 150 kişilik konferans salonu, Dekanlık ve yönetim birimleri, idari ve akademik personel ofisleri, kafeterya ve dinlenme alanları yer alacak.