‘Yardımları reklam yapmadık’

Elazığ Esnaf Sanatkâr Birliği Başkan Vekili ve Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce, açıklama yaptı.

Sağ elin verdiğin, sol el görmemesi lazım diyen İnce; “Elimizden geldiği kadar esnaflara ve vatandaşlarımıza yardım etmeye çalıştık. Mağdur esnaflarımıza maddi manevi destek olduk. Ama bunların reklamını yapmadık. Basını çağırıp şuna bunu verdim diyebilirdik. Bu davranışlar bizlere yakışmaz. Müslümanım diyorsak bize yakışmaz. Koli yardımına karşıyım benim esnafım evine ekmek götürecek durumdadır. Esnafımıza maddi destek verilmesi lazım. Pandemi sürecinde Birlik Başkanımızdan rica ettik bazı esnaflarımız para aldı”.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ KORSAN ÇALIŞANLAR”

Esnafların yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Ramazan İnce; “Elektrikçi esnaflarımızın yaşadığı en büyük sorun korsan elektrikçiler. Korsan ne demek vergi vermeyen kira vermeyen avantadan geçinen kişilerdir. Şuanda korsanlar esnaflarımızı mağdur ediyor. Yapı denetim firmalarının denetim yapmaları lazım. Ben şunu söylüyorum elektrikçilerle sözleşme yaptığınızda serbest elektrik tesisatçılık belgesi olması lazım. Bu belgeyi odamızdan almak zorunda. Bu belgeyi de işin ehli olan insanlarımız ancak alır. Şimdiye kadar korsanın önüne geçemedik. Yapı Denetimciler Serbest Elektrik Tesisatçılık belgesi isterlerse korsanlardan kurtuluruz. Korsan elektrikçiler birçok yeri istila etmişler. Bunları birçok yere şikâyet etiysek de bir sonuç alamadık. Korsan elektrikçilerle ilgili federasyon olarak bir çalışmamız var. Nasıl ehliyetsiz sürücüye ceza yazılıyorsa belgesiz elektrikçilere de ceza yazılması lazım. Bu konuda çalışmamız devam ediyor”dedi.