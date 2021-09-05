Yaralı yavru ayı sağlığına kavuştu  

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde uygulanan tedaviler ve ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde yaralı bir yavru ayı gören vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından alınan ayı, tedavisi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine nakledildi. İlk belirlemelere göre, gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından operasyona alınan yaralı ayının çenesi ameliyat edildi. Yine uygulanan tedaviler ile aynın genel durumu düzelirken bir gözü de kısmen görmeye başladı. Katı yiyecekler yemeye başlayan ve bir süre daha tedavisine devam edilecek olan yavru ayının, bir hafta sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğasına salınacağı öğrenildi.

Ayının sağlığı hakkında bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Çemişgezek ilçesinden getirilen ayımız, yüksekten düşme şikayeti ile buraya geldi. Gözünün görmediği, yüksekten düşmeye bağlı olarak çenesinde kırık tespit ettik. Genel durumu iyi değildi. Genel durumunu düzelttik, çenesindeki kırığı tedavi ettik. Gözüne de belli bir süre tedavi uyguladık. Bir gözü tamamen görmüyor. Sağ gözü kısmen görmeye başladı. Haftaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edip, doğasına bırakacağız. Şuan yemek yiyebiliyor. Önceleri yaş mama ile besledik. Şuan katı yem yiyor. Çenesi düzeldi. Geçen haftada kontrol ettik. Çenede iki tane pin var. Hafta bunları da çıkartacağız ve teslim edeceğiz” dedi.