Yaralı köpeği fark eden jandarma ekip aracıyla hastaneye götürdü

Elazığ’da yol kenarında jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan köpek, ekip aracıyla hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye esnasında Elazığ- Diyarbakır karayolunda, yol kenarında hareket etmeden duran bir köpeği gördü. Merak edip köpeğin yanına yaklaşan ekipler, hayvanın yaralı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler, yaralı köpeği araca alarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine götürdü. Aracın çarpması sonucu ayaklarında yaralandığı tespit edilen köpek, tedavi altına alındı.