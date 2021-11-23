Yaralı köpeğe FÜ sahip çıktı  

Elazığ’da araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe, Fırat Üniversitesi sahip çıkarak tedavi altına aldı.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Gezin’de araba çarpması sonucu yaralanan ve yol kenarında bekleyen köpeği, üniversitemiz olarak sahiplenip hayvan hastanemizde tedavi altına aldık. Bel omurgasında kırıklar olduğu için tedavisi bir kaç gün sürecek. Kendisi için endişelenen duyarlı vatandaşlara selamları var” denildi.