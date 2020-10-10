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  • Yaralı çiftçi askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı  
Güncel
Giriş Tarihi : 10-10-2020 08:00   Güncelleme : 10-10-2020 08:00

Yaralı çiftçi askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı  

Elazığ'da bir beldede mısır silaj makinesine ayağını kaptırıp yaralanan çiftçi , jandarmaya ait helikopter ile hastaneye yetiştirildi.  

Yaralı çiftçi askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı  

Alınan bilgiye göre Arıcak ilçesi Üçocak Beldesi'nde mısır silajı yapan Muharrem Ölmez (43), ayağını silaj makinesine kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ölmez’e ilk müdahaleyi yaparken, ayağının durumunun ağır olması üzerine helikopter talep etti.Durumun bildirildiği  Elazığ Valisi Vali Erkaya Yırık’ın talimatıyla  jandarmaya ait  helikopter sevk edildi.Bölgeye giden helikopter sağlık personeli ile birlikte yaralıyı alarak Elazığ'a getirdi.Yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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