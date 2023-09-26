Yaralı bulunan Şahin koruma altına alındı

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yaralı halde buldukları yabani kuş olan şahine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı kuş, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Şahinin buradaki tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.