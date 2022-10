Yaptığı makyajla profesyonellere taş çıkartıyor   

Elazığ'da 13 yaşındaki Efe Şimşek, yaptığı yara makyajları ile adeta profesyonellere taş çıkartıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen makyajlar, görenleri hayrete düşürüyor.

Elazığ'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Efe Şimşek, sosyal medyadan izlediği yara makyajlarına merak saldı. Araştırma yapan Şimşek, kendi çabası ile yara makyajları yapmaya başladı. 2 yıl içerisinde kendini geliştiren Şimşek, şimdi yaptığı makyajlar ile adeta profesyonellere taş çıkartıyor. Şimşek, sosyal medya hesabında paylaştığı ve gerçeğini aratmayan yara makyajı videolarıyla herkesi şaşırtıyor. Her geçen gün kendini geliştiren Efe Şimşek'in hayali ise dizi ve film setlerinde iyi bir makyöz olabilmek.

Bu tarz videolarla sosyal medyada karşılaştığını dile getiren Efe Şimşek, "Araştırma yaptım, kendim her şeyi evde hazırladım. Sonra yapabildiğimi fark ederek böyle yapmaya devam ettim. Zor bir iş. Bazı arkadaşlarım gerçek sanıyor. Sosyal medyaya attığım bir videoma arkadaşım inanıp gerçek sanmıştı. Açıkçası çoğu çalışmam da birebir gerçek gibi oluyor. Biraz zordu ancak daha sonra araştırarak yapabildiğimi fark ettim. Her gün deneye deneye benim için kolay bir iş olmaya başladı. Bazı çalışmaları pek bilmediğim için zor oluyor ama onları da yapabiliyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hayalim dizi ve sinema setlerinde makyöz olmak. İlknur ablama da bana yardım ettiği için teşekkür ederim" dedi.

Efe’nin yaşına göre yetenekli olduğunu belirten güzellik uzmanı İlknur Kaya, “18 yıldır güzellik sektöründeyim. Çalışma arkadaşımız Hasret Şimşek’in oğlu Efe Şimşek çok yetenekli. Aynı zamanda eğitim öğretimine de devam etmektedir. Yaptığı makyajlar gerçekten inanılmaz. Ben bunu canlı olarak bizzat gördüm, zaten denedik. Efe’nin yaşına göre yetenekleri gerçekten çok muazzam. Efe, yetenekli bir çocuk, biz de bu yeteneğini göstermek istedik. Umarım Efe kardeşimiz hedefine ulaşır ve ilerde hayalini gerçekleştirir" diye konuştu.