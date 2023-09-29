Yapay zeka ile hazırlanan klip büyük ilgi gördü

Türkiye’de ilk kez alaturka-arabesk formunda bestelenen bir eser için yapay zeka teknolojisi ile klip hazırlandı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan tarafından hazırlanan klip büyük ilgi gördü.

Türkiye’de ilk kez alaturka-arabesk formunda bestelenen bir eser için yapay zeka teknolojisi ile klip hazırlandı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan tarafından hazırlanan klip büyük ilgi gördü.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan sözü ve müziği kendisine ait olan “Saklısın” isimli alaturka-arabesk formunda bestelediği eserine stüdyo kayıtlarının tamamlanmasının ardından yapay zekayı kullanarak klip hazırladı.Türkiye’de ilk kez alaturka-arabesk formunda bestelenen bir eser için yapay zeka teknolojisi ile kullanılırken, klip sosyal medya platformlarından büyük ilgi gördü.Yapay zeka teknolojilerinin son günlerde hayatın bir çok yerinde karşımıza çıktığını belirten Ayhan bu anlamda müzik sanatında önemli bir alan olan klip çekimlerinde de bu teknolojiyi kullanabilmenin önemini vurgu yaparak, yeni projelerde de yapay zekayı kullanmayı planladıklarını söyledi.“Alaturka tarzında ilk olan bir proje”Alaturka tarzında bir ilk olan projeye dair değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, “Geçtiğimiz yıllarda alaturka tarzında beslediğim bir esere klip çekme fikrimiz oluştu. Daha sonra günümüzde aktif olarak kullanılan yapay zekayı klipte kullanabilir miyiz diye düşündüm ve uygulamaya karar verdim. İngilizce kodlarla çalışan yapay zeka sisteminde istediğimiz görüntüleri İngilizce komutlarla yapay zeka teknolojisine anlattığımızda bu kodları uygun olarak bizlere görüntü verebilmekteydi. Ön araştırmaları tamamladıktan sonra klipin sözlerine yönelik kodları oluşturmaya başladım ve bu kodları İngilizceye çevirerek yapay zekaya frekans frekans kodladığımda 4’er ve 8’er saniyelik bize videolar üretti ve bu videolarla alaturka tarzında ilk olacak bir projeye imza atmış olduk. Ülkemizdeki bazı ünlü sanatçıların kliplerinde yapay zekanın kullanıldığını görmüştük bu anlamda yeni bestelenmiş eserim olan “Saklısın’a” yapay zeka teknolojisini kullanarak bir klip hazırlattık ve büyük bir beğeni ile karşılandı. Bu alamda yapay zekanın hayatımıza güzel bir dokunuşuna daha denk gelmiş olduk” diye konuştu.