Politika
Giriş Tarihi : 30-04-2022 13:44

Yanlış hesap Bağdat’tan döner

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler 21 Nisan tarihinde Maden ihalesinin yapılması  ve Cengiz Holdinge verilmesi ile ilgili   çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yanlış hesap Bağdat’tan döner

Başkan Gügözeler,"Biz biliyoruz ki, bu şehirde herkes ilimizin  çıkarı için mücadele etmiştir. Son ana kadar ve ihale yapıldıktan sonra  biz İYİ Parti olarak kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda  çıkar hesaplarının bu şehirde Elazığın kendi toprağının ve  kendi maden rezervinin peşkeş çekilemeyeceğini dilimiz döndüğünce  anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. STK ların  ve  diğer siyasi partilerin bu mücadeleyi sonuna kadar  devam ettireceğinden  kuşkumuz yoktur. İhaleden birgün sonra kamuyoyuna, Girişimci grubumuza, Ticaret Sanayii Odası Başkanımıza ve vekillerimize birtakım sorular sorduk. Bu  soruların cebaplarını Ticaret ve Sanayii Odasından almamıza rağmen aynı hassasiyeti ve  duyarlılığı ne yazık ki, Ak Partili vekillerimizden göremedik. Artık ülkemizin  taşı toprağı zengin kaynaklarını hiçkimsenin   babasının çiftliği gibi kullanmasına müsade etmeyeceğiz. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Hukuka ve adalete olan inancımız, güvenimiz tamdır. Yargı gereken adaletli cevabı vererek ihaleyi iptal etmiştir.. Bundan sonraki sürecin yakın takipçisiyiz. Herkes bilsin ki; ülkemizin zengin kaynakları hiç kimsenin çıkarına ve  keyfine  kullanılamaz. Genel Başkanımızın da  dediği gibi Projeye değil Ranta karşıyız” dedi.                     

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