Yanlış hesap Bağdat’tan döner

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler 21 Nisan tarihinde Maden ihalesinin yapılması ve Cengiz Holdinge verilmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Gügözeler,"Biz biliyoruz ki, bu şehirde herkes ilimizin çıkarı için mücadele etmiştir. Son ana kadar ve ihale yapıldıktan sonra biz İYİ Parti olarak kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda çıkar hesaplarının bu şehirde Elazığın kendi toprağının ve kendi maden rezervinin peşkeş çekilemeyeceğini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. STK ların ve diğer siyasi partilerin bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğinden kuşkumuz yoktur. İhaleden birgün sonra kamuyoyuna, Girişimci grubumuza, Ticaret Sanayii Odası Başkanımıza ve vekillerimize birtakım sorular sorduk. Bu soruların cebaplarını Ticaret ve Sanayii Odasından almamıza rağmen aynı hassasiyeti ve duyarlılığı ne yazık ki, Ak Partili vekillerimizden göremedik. Artık ülkemizin taşı toprağı zengin kaynaklarını hiçkimsenin babasının çiftliği gibi kullanmasına müsade etmeyeceğiz. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Hukuka ve adalete olan inancımız, güvenimiz tamdır. Yargı gereken adaletli cevabı vererek ihaleyi iptal etmiştir.. Bundan sonraki sürecin yakın takipçisiyiz. Herkes bilsin ki; ülkemizin zengin kaynakları hiç kimsenin çıkarına ve keyfine kullanılamaz. Genel Başkanımızın da dediği gibi Projeye değil Ranta karşıyız” dedi.