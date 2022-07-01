‘Yanlış anlaşıldım’

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, katıldığı bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmanın yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, katıldığı bir televizyon programında ekonomik durumu ve harcamaları ile ilgili konuştu. Yapmış olduğu konuşmanın yanlış anlaşıldığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kazancımızı milletimizle paylaşmamız vicdani sorumluluğumuzdur dedi.

Milletvekili Demirbağ, “Biz, milletvekilleri olarak milletimize hizmet yolunda ömrünü harcayan insanlarız. Gerek haftalık yaptığımız memleket ziyaretlerinin yol masrafları, gerek sorunlarını çözmemiz için Ankara'ya gelen hemşehrilerimizin ağırlanması, gerekse darda olan vatandaşlarımızın desteklenmesi gibi durumlarda kazancımızı milletimizle paylaşmamız vicdani sorumluluğumuzdur. İlgili programdaki kastım, bu nedenlerden dolayı maaşımızın bir bürokrat gibi kendimiz ve ailemiz için kullanılmamasıdır” ifadelerini kullandı.