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Asayiş
Giriş Tarihi : 22-01-2020 22:36

Yankesici yakalandı!

Elazığ’da bir kişiden yankesicilik yöntemiyle  50 TL ve cep telefonu çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yankesici yakalandı!

Olay,3 gün önce kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir şahsın yankesicilik yöntemi ile cep telefonu ve 50 TL parası çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını izleyen polis,şüpheli şahsın C.T. olduğunu, sıkıştırdığı şahsın koluna girmek suretiyle hırsızlığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli  adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER: elazığ yankesici elazığ hırsızlık haberleri
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