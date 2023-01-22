Yanılmaz’dan Karacadağ’a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Seçim irtibat bürosunda, Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ ve yüzlerce kişi tarafından karşılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, vatandaşlarla tek tek sohbet etti.



“MÜCAHİT BAŞKANIMIZ İLİMİZ İÇİN BİR DEĞER”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, kendilerini ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ederek “Mücahit Başkanımız ilimiz için bir değer” dedi.

Mehmet Karacadağ; “Seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açtığımız Seçim irtibat bürosunda misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli misafirimiz var. Değerli başkanımın ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Kendisi Belediye Başkanı iken ilimize çok önemli hizmetleri olmuştur. Şimdide partimizde önemli çalışmalara imza atıyor. Başkanımız ilimize ve ülkemize inşallah daha güzel hizmetler yapacaktır. Ben kendisine bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyor” dedi.



“MEHMET KARDEŞİM HER GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPAR”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’da, Mehmet Karacadağ’a aday adaylığının hayırlı olmasını dileyerek “Mehmet kardeşimi yıllardır tanıyorum kendisine verilecek görevi en şekilde yapacağına inancım tamdır” dedi.

Yanılmaz: “Mehmet Karacadağ kardeşimi çok iyi tanıyorum. İstanbul’da ticarette çok önemli çalışmalara imza atıyor. Yıllardır partimize hizmet ediyor. Bizler, hepimiz aynı gemideyiz. Önümüzdeki seçim çok önemli Cumhurbaşkanımızın her zamankinden daha çok desteklemeliyiz. Mehmet kardeşime çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Bizleri karşılayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.