Yanılmaz, yerel yönetimler başkan yardımcılığına yeniden getirildi

Elazığlı tecrübeli siyasetçi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına yeniden getirildi.

Elazığlı tecrübeli siyasetçi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına yeniden getirildi.

AK Parti Olağan Büyük Kongresinde MKYK Yeden Üyeliğine seçilen Elazığ Belediyesi eski Başkanı, tecrübeli siyasetçi Mücahit Yanılmaz, partideki mevcut görevi olan Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildi.

Mücahit Yanılımaz, belediye başkanlığı devam ederken 2018 yılında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Bu görevde, önce Trabzon, Erzurum, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Artvin ve Kars illerinden sorumlu oldu.

2020 yılında ise Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Büyükşehirleri ve Giresun, Bayburt, Gümüşhane illerinden sorumlu oldu.Bu illerde yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde önce AK Parti Genel Kurulunda MKYK Yedek üyeliğine, akabinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildi.