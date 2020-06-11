Yani Valimizden Elazığ’la ilgili açıklama

Elazığ'ın yeni valisi Erkaya Yırık açıklama yaptı.

Elazığ'a atanan ve 2 hafta içerisinde görev başı yapacağı öğrenilen Vali Erkaya Yırık, hep birlikte güzel hizmetlere imza atmak için çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği'ne atanan Kayseri'nin merkez ilçesi Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, ilk valiliğinin güzel kadim şehir Elazığ'da olmasından dolayı duyduğu mutluluğu aktardı. 2 hafta içerisinde kente gelerek görev başı yapacağı öğrenilen Vali Yırık,kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Elazığ'ın güzel ve kadim bir şehir olduğunu belirten Vali Yırık,"Elazığ'da inşallah hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Çok güzel insanlar yetiştirmiş Elazığımızda, geleceğe dönük insanlarımızı daha mürevvef kılacak hayırlı hizmetlerde buluşacağımızı canı gönülden ümit ediyorum"dedi.

Aksaraylı, evli ve 4 çocuk babası olan Vali Yırık'ın, 1994 yılında Niğde'de başladığı kaymakamlık adaylığı sürecinden sonra Kastamonu'nun Araç, Konya'nın Emirgazi ve Kulu, Sinop'un Dikmen, Bingöl'ün Yedisu, Yozgat'ın Şefaatli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunduğu belirtildi. Yırık'ın ayrıca, 2005-2006 yıllarında Aksaray İl Özel İdaresi Kurucu Genel Sekreterliği ve Yozgat Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulunduğu aktarıldı.