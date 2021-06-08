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Giriş Tarihi : 08-06-2021 09:06   Güncelleme : 08-06-2021 09:06

Yangından 3 kişi etkilendi

Elazığ'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangından 3 kişi etkilendi

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Hayat Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın söndürdü. 

Yangında 3 kişi ise karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenenlere  olay yerine sevk edilen ambulansta  sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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