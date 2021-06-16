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Giriş Tarihi : 16-06-2021 22:47   Güncelleme : 16-06-2021 22:47

Yangında 4 bahçe zarar gördü   

Elazığ’da bir köyde çıkan yangında 4 bahçe zarar gördü.  

Yangında 4 bahçe zarar gördü   

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyü sınırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer bahçelere sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 4 bahçe ve içerisindeki ağaçlar zarar gördü.

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