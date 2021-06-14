Yangında 2 araç küle döndü ev kullanılamaz hale geldi  

Elazığ’da bir köyde çıkan yangında, 2 araç küle döndü, 1 ev ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alacakaya ilçesinin Gürçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.20 sıralarından garaj içerisinde bulunan park halindeki araçta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ve rüzgarın etkisiyle yangın, çevrede bulunan başka bir araca ve boş olduğu öğrenilen bir eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köy halkının çabalarıyla yangın bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 otomobil ile bir ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.