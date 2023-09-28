Yangın ihbarına giden itfaiyecilere ’meşaleli’ sürpriz

Elazığ’da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine, İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Elazığ’da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine, İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz yapıldı.Elazığ’da bir grup vatandaş , 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Güneykent Mahallesi Yemişlik TOKİ bölgesinde yangın çıktığı ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söz konusu alanda TOKİ sakinleri tarafından çiçek, pasta, meşale ve alkışlarla karşılandı. Yangına müdahale etmek üzere araçlardan inen ekipler ise kendilerine yapılan sürpriz karşısında vatandaşlara teşekkür etti.