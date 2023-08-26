Yangın 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı, hasar gün doğunca ortaya çıktı

Elazığ’da dün gece saatlerinde iki bloklu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, 3 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının verdiği hasar gün doğunca dron ile görüntülendi.

Elazığ’da dün gece saatlerinde iki bloklu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, 3 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının verdiği hasar gün doğunca dron ile görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bloktan oluşan ve içerisinde 20 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Alevler geceyi gündüze çevirirken bina tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ İtfaiye Müdürlüğü tarafından 6 ekipten oluşan 40 personel sevk edildi. Polis ekipleri, tüm sokakların girişlerini kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda diğer kurumlar da su tankeri gönderirken itfaiye ekipleri, yangının diğer binalara sıçramaması için büyük uğraş verdi. Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının verdiği hasar gün doğunca ortaya çıktı. İki bloktan oluşan Burak Apartmanı’nın çatı kısmının büyük bir bölümünün hasar aldığı dron ile görüntülendi.