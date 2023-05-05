‘Yalan vaatleri bile karşılık bulmuyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, muhalefetin konumu itibariyle yalan vaatler söylemeye elverişli bir yerde bulunduğunu ancak bu vaatlerin vatandaş nezdinde karşılığının olmadığını dile getirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, seçim çalışmaları kapsamında Gazi Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Daha sonra PTT Meydanı'nda geçen Nazırlı, vatandaşlarla muhabbet ederek talep ve beklentileri dinledi. Nazırlı, Elazığ’ın Türkiye Yüzyılı’na hazır olduğunu vurguladı.

Kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerini de sürdüren Nazırlı, bu doğrultuda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Nazırlı, “Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yardım çağrısına cevap veren bu güzide ekibe teşekkür ederim” dedi.

Fırat Üniversitesi’nin Teknofest Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerini de ziyaret eden Nazırlı, geleceğin inşasında önemli rol oynayan gençleri tebrik etti.

Yurtbaşı Beldesi’nde temaslarını sürdüren Nazırlı, Cuma namazını vatandaşlarla birlikte eda ettikten sonra, sorun ve talepleri dinledi, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın Bingöllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programına eşlik eden Nazırlı, mahalle buluşmalarını da sürdürdü.

Gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Nazırlı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaparak vatandaşlardan oylarını istikrardan, hizmet ve eser siyasetinden yana kullanmalarını istedi.

Her seçim bölgesinde coşku ve heyecanın hat safhada olduğunu ve vatandaşların AK Parti’ye yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Nazırlı, muhalefetin söylemlerini de eleştirdi.

Yalan vaatlerde bulunmakla itham ettiği Millet İttifakı üyelerinin sözlerinin karşılık bulmadığını anımsatan Nazırlı sözlerini şöyle sürdürdü; “Elazığlılar Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun hareketine desteğini apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın muhalefete, onlar ne yapıyor peki? Onlar muhalefet konumunda bulunduğu alanda bunun avantajını kullanarak yalan söylüyor. Yalan söylemeyi çok iyi yapıyorlar ama vatandaşta yalanları, afaki vaatleri bile karşılık bulmuyor. İcra makamında oldukları yerlerde ise bu yalanlar ortaya çıkıyor. İşte İstanbul’un hali…İşte 3 yılda Elazığ’a hizmet adıyla bir türlü ortaya koyamadıkları işlerin hali…Onlar asla gerçekleştiremeyecekleri vaatlerle Elazığ’ı Türkiye’yi kandırabilmek için ellerinden geleni yapsınlar, milletimiz bunlara asla fırsat vermeyecektir.”