Yağıştan etkilenen bölgeler incelendi  

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde inceleme yapıldı.

Önceki gün, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle su taşkınlarının olduğu, elektrik direklerinin devrildiği ve bazı çatıların uçtuğu Karakoçan ilçesine bağlı köylerde İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ve İlçe Özel İdare Müdürü Selçuk Havuçgil incelemede bulundu. Ekiplerin çalışmasını yerinde gören Kaymakam Şahin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tüm ekiplerle ilçe de yağıştan dolayı etkilenen bölgelerde vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için anında müdahale edildiğini belirten Kaymakam Şahin, aralıksız, sistemli ve yoğun bir çalışma gösterildiğini ve bunun devam ettiğini aktardı