Yağışlar yüzde 39,5 oranında azalış gösterdi  

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de Ekim ile Mayıs ayları arasında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 36, 9 oranında yağışların azaldığını belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 2020 yılına göre 2021 yılında ise azalış miktarının yüzde 39,5 olduğunu söyledi.

2021 yılı Elazığ İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Bölge müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan kurul toplantısında, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, genel bilgiler verdi.

Bu yıl Türkiye genelinde yağışların, uzun yılların ortalamasına yüzde 26,9 azalma, 2020 yılına göre ise yüzde 24,8 azalma gösterdiğini dile getiren Dündar," Bölge Müdürlüğümüz illerinin içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar, uzun yıllara göre yüzde 34,4 azalma, 2020 yılına göre ise yüzde 34,1 azalma göstermiştir. Müdürlüğümüz sınırlarında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerine ait 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 yılının meteorolojik verilerine göre, uzun yılların ortalamasına göre yüzde 36,9 azalış göstermiştir. 2020 yılına göre ise yaklaşık yüzde 39,5 azalış olmuştur. Buna rağmen müdürlüğümüz geneli barajlarımızın doluluk oranına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre aktif hacim bakımından yüzde 29,6 azalış görülmektedir.İklim değişikliğinin bir neticesi olarak eskisi gibi kısa ve uzun vadeye yayılan yağışlar değil, daha kısa sürede taşkın doğuran yağışlarla karşı karşıyayız. Derelere yapılan yanlış müdahaleler neticesi olarak vatandaşımız can ve mal emniyetini tehlikeye atan vakalarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle, dere yataklarına yapılan müdahalelere karşı toplumumuzun bilinçlendirilmesi gerektiği ve toplumsal farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. DSİ olarak mevcut su kaynaklarını korumak, faydalanmak, gelecek nesillere taşımak ve zararlarından korumak amaçlı çalışmaları gerçekleştirmekteyiz"dedi.

Su kaynaklarına verilen zararı en az seviyelere indirme konusunda çalışmalar yaptıklarını da anımsatan Dündar," Ülkemizin su zengini olmadığı bilinci ile su kaynaklarımızı korumak, su sıkıntısının yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak, verimli tarım uygulaması çerçevesinde daha az sulama suyu ile daha fazla verim elde etme anlayışıyla kapalı sistem borulu sulama şebekelerine geçiş yaptık. Depolama tesisleri inşa ettik ve ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sulama tesislerinden ülkemizin tarımı adına maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını özellikle talep ediyor ve istiyoruz. Sulama suyu götürülen alanların mutlak surette sulanmasını sağlayacak tedbirleri almak zorundayız. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için, tabiatın ve su kaynaklarının kirletilmemesi esas alınarak hareket edilmelidir. Aksi halde bu varlıklarımızı bir defa kirlettiğimizde geri dönüşünün zor ve maliyetinin de çok olacağı açıktır"ifadelerini kullandı.

Toprak ve suyun önemi, korunması, kirletilmemesi, yeraltısuyu kaynaklarının verimli ve yerinde kullanımının önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ise ilgili kurumların bu konulara gerekli hassasiyeti göstermelerini ve koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin önemine değindi.