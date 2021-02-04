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Yağış geliyor!

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Yağış geliyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulundu. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.