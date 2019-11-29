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Giriş Tarihi : 29-11-2019 13:44

Yağış geliyor!

Meteoroloji vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yağış geliyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağış beklendiğini bildirdi.  Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın  da yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

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