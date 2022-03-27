Yabancı turistler Türk Gecesinde doyasıya eğlendi 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde proje için Elazığ'a gelen yabancı turistler düzenlenen Türk Gecesinde doyasıya eğlendi.

Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz 'de bulunan Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla "Görünmezi Görünür Kılmak Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 45 katılı Elazığ'a geldi. 4 gün süren 'Avrupa ve Türkiye Engelliler Ağı ve Çalıştayının' son gününde Türk Gecesi düzenlendi. Elazığ'da bir otelde yapılan ve Çayda Çıra halk oyunları gösterimiyle başlayan programda yabancı turistler, Elazığ Belediyesi Kürsü Başı Topluluğu ekibinin seslendirdiği Harput Müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gelen katılımcılara yönelik Türk Gecesi düzenlediklerini dile getiren Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, "Derneğimiz, 2007’den bu yana faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Elazığ ve Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki projeler kapsamında engellilerin katılımını artırmak, engellileri bilinçlendirmek, engellilere yönelik ayrımcılık söyleminin önüne geçmek amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. Derneğimiz ve Portekiz 'de bulunan Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla hayata geçirilen 'Görünmezi Görünür Kılmak Projesi' kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 45 katılımcı geldi. 4 gün süren Avrupa ve Türkiye Engelliler Ağı ve Çalıştayımızın son gününde Türk Gecesi düzenlendik. Amacımız Avrupa'dan gelen misafirlerimize Türk gelenek, görenek ve misafirperverliğini aktarmaktı. Bu programda bize destek sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına, Kürsü Başı Topluluğu ekibine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.