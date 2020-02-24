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Tunceli
Giriş Tarihi : 24-02-2020 09:52

Yaban keçileri ilçenin müdavimi oldu  

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde daha önceki yıllarda kenar mahallelerde dolaşan yaban keçileri, artık ilçe merkezinde sokak ve caddelerin müdavimi oldu. 

Yaban keçileri ilçenin müdavimi oldu  

Çemişgezek ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce yüksek dağlardan ilçe merkezine inen yaban keçileri, gün geçtikçe çevredeki insanlara aldırış etmeden ilçenin sokaklarında yaşamlarını sürdürüyor.Vatandaşların da ilgi gösterdiği yaban keçileri, ilçenin cadde ve sokak aralarında sürüler halinde gezmesi dikkat çekiyor. Bu durumu fırsat bilip yaban keçilerini görüntüleyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarında onları paylaşıyor. 

Yaban keçilerinin  hemen hemen her gün gördüklerini belirten ilçe sakinlerinden Gökhan Demirel, “Ben Çemişgezek ilçe merkezinde yaşıyorum. Yaban keçileri her sabah kalktığımızda evimizin önünde, bahçemizde, ilçe merkezimizde sokaklarda geziyorlar. Yabani hayvan olmalarına rağmen artık bizleri benimsediler. Bizde artık onları benimsedik. Çarşı merkezimizde nerdeyse her sabah ve her gün görmemiz mümkün” dedi.

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