26 ŞUBAT 2020 Çarşamba 14:45
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 26-02-2020 14:18

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış  mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı  

Elazığ'da kış mevsimi nedeniyle  yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yarım ton yem, 250 kilogram ise yonca bırakıldı.  Daha önce ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara yaklaşık 2 ton yonca ve buğday bırakmıştı. Çalışmasını sürdüren ekipler son olarak Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde de yaban hayvanları için yemleme faaliyeti yaptı. Karakoçan'da yarım ton arpa kırığı ile yonca, Sivrice'de ise 250 kilogram yem yaban hayvanları için belirlenen noktalara bırakıldı. Öteyandan ekiplerin, kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

ETİKETLER: elazığ doğa doğa yem
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA