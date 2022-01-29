Yaban hayvanlar unutulmadı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ve jandarma ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kar yağışının yoğun olarak kendini gösterdiği Palu ilçesinin yüksek kesimlerinde yemleme faaliyeti yürütüldü. Ekipler, farklı bölgelere yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması için bir ton 750 kilogram kuru yonca ve 500 kilo buğday bıraktı. Yem bırakma faaliyetlerinin aralıklarla süreceği bildirildi.