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Giriş Tarihi : 26-01-2021 11:44   Güncelleme : 26-01-2021 11:44

Yaban hayatı için yem desteği sürüyor  

Elazığ'ın yüksek rakımlı karla kaplı bölgelerinde yaban hayvanları için yem desteğinin sürdürüldüğü, ayrıca kış ortası su kuşu sayımlarının yapıldığı bildirildi.  

Yaban hayatı için yem desteği sürüyor  

Birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından özellikle yüksek rakımlı yerler beyaz örtü ile kaplandı. Yaban hayvanlarının yiyecek bulmasında zorlandığı bu günlerde ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler her gün belirlenen bölgelere saman ve yem bırakmaya başladı. Dağ keçileri  ve kuşlar için yüksek rakımlı bölgeleri tercih eden ekiplerin gün aşırı faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Öteyandan Elazığ'da kış ortası su kuşu  sayımlarının da Hazar Gölü  ve Güney Keban Baraj Gölü Sulak alanlarında yapılmaya başlandığı kaydedildi.

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