Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatından görüntüler yansıdı.

Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatından görüntüler yansıdı.Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, koruma ve kontrol ile biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde kırsal alanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştiriyor. Ekiplerin yerleştirdiği fotokapanlara ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan yansıdı.