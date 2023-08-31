Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatından görüntüler yansıdı.
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, koruma ve kontrol ile biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde kırsal alanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştiriyor. Ekiplerin yerleştirdiği fotokapanlara ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan yansıdı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-08-2023 10:51 Güncelleme : 31-08-2023 10:51
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatından görüntüler yansıdı.
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