AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, CHP Elazığ 1. Sıra Milletvekili Adayı Gürsel Erol’un bakanlık ve hizmet açıklamalarına tepki göstererek, “Sizin kuracağınız hükümette kaç tane bakanlık var? Birçok ilde bakanlık sözü verilmiş. Kaç bakanla hükümeti kuracaksınız? Siz kimi kandırıyorsunuz. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” dedi.

Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında özel bir hastaneyi ziyaret ederek hastane yönetimi ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Keleş, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Muhyeddin Kaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti, ardından OSB’de faaliyet gösteren işletmeleri gezerek yöneticilere ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz’ın Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına da katıldı.

Coşkulu kalabalığın sevgi gösterisi ve tezahüratlarıyla karşılanan Prof. Dr. Erol Keleş, burada yaptığı konuşmada, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti hükümetlerinin ülkeye ve Elazığ’a yaptığı yapılan bahseden Prof. Dr. Erol Keleş, CHP Elazığ 1. Sıra Milletvekili Gürsel Erol’un seçim vaatlerini de eleştirerek Erol’a tepki gösterdi.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, şöyle konuştu: “CHP 1. Sıra milletvekili adayının hakkımda söylediği bazı şeylere buradan cevap vereceğim. Bu seçim gerçekten çok önemli. Çünkü 2000 yılından önceki Türkiye’yi hatırlayın. Dış güçlere bağlı, Amerika’nın Avrupa’nın önünde eğilen IMF’ye bağımlı bir Türkiye. Bugün geldiğimiz 2023’te kendi kendine yetebilen bir Türkiye. Sanayisiyle, enerjisiyle, sağlığıyla, turizmiyle artık bölgede lider olan bir ülke. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek de. Bu rahatsızlığı bugün bizim karşımıza zillet ittifakını kurarak getirdiler. Şu anda zillet ittifakı dediğimiz masanın etrafında oturulan piyonlar, altına konulan taburede yer değiştiren terör örgütleri hepsi bir olmuşlar ve temel amaçları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı buradan indirmek. Buna gücünüz yetmeyecek. Bugün İHA’larıyla, SİHA’larıyla, savaş gemileriyle, doğalgazıyla, otomobiliyle kendi kendine yeten bir Türkiye. O araç yapılırken ben çok iyi hatırlıyorum; Bunu yapamaz dediler. Mümkün değil dediler. Önce tasarımı yapıldı, yazılımı yapıldı. Bunu nerede yapacaklar dediler, biz fabrikayı kurduk. Burada üretemez dediler. Biz burada milli aracımızı ürettik ve dün itibariyle de Elazığ’ımıza TOGG geldi. Birileri üzülüyor. Üzülecek. Ama ben de diyorum ki birileri üzülsün ama Türkiye mutlu olacak, gururlu olacak her zaman Türkiye Yüzyılı için olarak daha güzel projeler için bu memlekete hizmet edecek. CHP 1. Sıra milletvekili adayı yaptığı basın açıklamasında benim bazı sözlerime cevap vermiş. Şimdi ben de ona cevap veriyorum. Ben dedim ki ‘Şu bilbordlara yazmışsınız Elazığ’a hizmet benim işim, siz ne hizmet yapmışsınız Elazığ’a?’ Cevap yazmış, 3 tane okul, bir de telefon açmış. Bu okulların iki tanesi halen inşaat halinde, bir tanesinin ise daha ihalesi yapılmamış. Peki biz ne yaptık, 2020 depreminden sonra 3,5 yıl geçmiş, 32 tane okulu bitirdik. 35 tane okulun ihalesini yaptık ve şuan yapım halinde. Tam 2 Milyar TL eğitime Elazığ’a destek verildi. 200 milyon sadece güçlendirme için kullanıldı. Al işte hizmet bu. Efendim ben demişim ki Elazığ’a bakanlık getirecek, kim gelecekmiş, nasıl gelecekmiş? Yine diyorum; sizin kuracağınız hükümette kaç tane bakanlık var? Soruyorum. Birçok ilde bakanlık sözü verilmiş. Biz zaten masa etrafında dağıtılan Cumhurbaşkanlığı yardımcılarını da gördük, dağıtılan bakanlıkları da gördük. Sizin kaç tane bakanlığınız var. Kaç bakanla hükümeti kuracaksınız? Siz kimi kandırıyorsunuz? Ben diyorum ki biz 5 milletvekili olarak emeğimizle, hizmetimizle Allah izin verirse bu şehre bakanlık getireceğiz. Benim ona bir tavsiyem var; ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Biz hizmet adamıyız. Biz emek adamıyız. Biz hizmet için sizin karşınızdayız. Yeni Türkiye Yüzyılı için, Elazığ Yüzyılı için biz varız. Biz inandık, siz de inanın.”

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını Harput Der Yönetim Kurulunu ziyaret ederek sürdürdü.