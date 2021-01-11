Vurulan dağ keçisi telef oldu

Tunceli’de kaçak avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen koruma altındaki dağ keçisi, telef oldu.

Alınan bilgiye göre Tunceli-Pülümür karayolu Büyükyurt yol ayrımında yaralı dağ keçisi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, iki yerinden vurulan 3 yaşındaki erkek dağ keçisinin telef olduğunu belirledi. Dağ keçisinin son anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görevliler tarafından alınan telef olan dağ keçisini vuranların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.