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tunceli

Vurdukları domuzu aracın arkasına bağlayarak sürüklediler

tunceli

Vurdukları domuzu aracın arkasına bağlayarak sürüklediler

Tunceli’de vurdukları yaban domuzunu araçlarının arkasına bağlayarak sürükleyen avcıların o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli’ye yurtdışından geldikleri öğrenilen bir grup avcı, merkeze bağlı Batman Köyü civarındaki ormanlık alanda domuz avı gerçekleştirirken kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yaban domuzlarının avcıların açtığı ateş nedeniyle korkuyla kaçışmaları yer aldı. Öte yandan, ilde domuz avı gerçekleştirilen bazı avcıların vurdukları yaban domuzunu aracın arkasına bağlayarak sürüklemeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüler, büyük tepki çekti. Haberin Videosu : VURDUKLARI DOMUZU ARACIN ARKASINA BAĞLAYARAK SÜRÜKLEDİLER