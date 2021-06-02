Vural’dan Alpay’a teşekkür

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay’a teşekkür belgesi takdim etti.

Kurulduğu günden bugüne Elazığ’da ve Türkiye genelinde yaptığı sosyal, kültürel ve sportif yatırımları ile gündeme gelen Birevim, insana ve geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Birevim’in sosyal sorumluluk projesi olan Bir Gelecek çatısı altında Elâzığ ve ilçelerine yapılan yatırımlar nedeniyle Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Mustafa Alpay’a teşekkür belgesi takdim etti.

Sivrice Kaymakamlığı’nda gerçekleşen takdim öncesi bir açıklama yapan Alpay, memleketleri olan Elazığ’a yatırımı bir borç bildiklerini ifade etti. Alpay: “Birevim olarak Elazığ özelinde Türkiye genelinde pek çok sportif faaliyeti, kültürel organizasyonları destekledik ve bilişim, ana sınıfı açılışlarını gerçekleştirdik. 24 Ocak 2020 depreminde zarar gören Sivrice ilçemize yeniden yapılanma ve sonrasında destek olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Elâzığ bizim için çok önemli. Bu sebeple hemşerilerimizin hizmetinde olduk ve olacağız. Bizleri teşekkür belgesi ile onurlandıran Sivrice Kaymakamımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye Genel Müdürümüz Mahir Orak’a teşekkür ederim”dedi.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural ise desteklerinden ötürü Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye, Genel Müdür Mahir Orak’a ve Mustafa Alpay’a teşekkür ettiğini ifade etti.