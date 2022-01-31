Elazığ’ın C vitamini deposu olarak bilinen patentli lezzeti vişne dondurması, yazın olduğu gibi kışın da yoğun ilgi görüyor.

Haberin Videosu : Vişne dondurmasına kışın yoğun ilgi

Elazığ’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma özellikle yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Rengi, eşsiz aroması yazın içleri serinleten dondurma kışın ise C vitamini deposu nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Çiftçilerden temin ettikleri vişneyi yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurmacı Kürşat Varıcı, Elazığlıların yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vişneli dondurmayı tercih ettiğini söyledi. Kilosu 50 TL’den satılan dondurma ayrıca Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Vişne dondurmasının kış aylarında da rağbet gördüğünü ifade eden işletme sahibi Kürşat Varıcı, “25 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Meşhur vişne dondurmamız yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da büyük bir talep görüyor. Vişneyi, yazın Elazığ’ın bahçelerinde toplayıp soğuk hava deposunda, difrizlerde muhafaza edip kışın da çıkarıp ihtiyaca göre dondurmamızı yapıyoruz. Şuanda Elazığ’da kışın vişne dondurmasına büyük bir talep var. Sağ olsun, müşterilerimiz ilgi gösteriyor. Ona göre biz de ihtiyaca göre meşhur vişne dondurmamızı yapıyoruz, halkımızı sunuyoruz” dedi.

"KAHRAMANMARAŞ’IN MEŞHUR DONDURMASI VARSA ELAZIĞ’IN DA MEŞHUR VİŞNE DONDURMASI VAR"

C vitamini barındıran vişne dondurmasının faydalarından bahseden Varıcı, “Özel müşterilerimiz var. Talepleri doğrultusunda dondurmamızı yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın meşhur dondurması varsa Elazığ’ın de meşhur vişne dondurması var. Yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Kış aylarında da ihtiyaç ve talebe göre siparişimiz var. Dondurma hasta eder diye bir tedirginlik var. Aksine dondurma hasta etmez. Dondurma bulunduğun ortama göre ve yavaş yenildiği zaman herhangi bir sıkıntısı yok aksine faydalıdır. Vişne dondurmamız da C vitamini olduğu için hem vücut direncini arttırıyor hem de sağlıklı. Meşhur dondurmamızı kışın da tavsiye ederiz” diye konuştu.

Vişne dondurmasını yaş ve kış aylarında büyük bir zevkle tükettiklerini aktaran vatandaşlardan Şahin Uzun, "Zaten şu saatte olmamın sebebi de yine Elazığ’ın meşhur dondurmasını almak için buradayım. Hem C vitamini özelliğinin olması, bağışıklık sistemine iyi gelmesi hem de ailecek tükettiğimiz vişne dondurmasını sevmiş olmamızdır. Çok güzel bir tadı ve damağa hitap eden bir özelliği var” diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Bayram ise, “Vişne dondurması, Elazığ’a özgü olduğu için misafirlerimize de ikram ediyoruz” şeklinde konuştu.