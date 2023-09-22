Virajı alamayan kamyon yan yattı: 5 yaralı

Elazığ’ın Keban ilçesinde kamyonun virajı alamayarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde kamyonun virajı alamayarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, Arapgir-Ağın yolu Fırat Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. yönetimindeki 63 EU 669 plakalı kamyon, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yan yattı. Kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.