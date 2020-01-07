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Giriş Tarihi : 07-01-2020 19:06

Vinçe çıkıp intihar etmek istedi

İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıkarak, yakalayıp sepetle aşağı indirdi.

Vinçe çıkıp intihar etmek istedi

Elazığ’da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.   Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta kurulan vinçte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., arazisiyle ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıktı. Ekiplerin görüştüğü şahsı, itfaiye personeli yakalayarak, sepete aldı. Aşağı indirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla kontrol amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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