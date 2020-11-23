Elazığ Esnaf Sanatkâr Birliği Başkan Vekili Ramazan İnce, açıklamalarda bulundu.

Başkan Vekili Ramazan İnce; “Deprem sürecinde Başkan Vekili olarak ben görevdeydim. Bu süreçte bizleri ilgilendiren tüm işlemleri yerine getirdik. Vicdanen rahatım. Kredi konusunda ve bakanlarla görüşme konusunda Ticaret Sanayi Odamızla birlikte hareket ettik. 24 madde hazırladık Ticaret Sanayi Odamızla birlikte gerekli mercilere sunduk. Bazı oda başkanlarımız şikâyetçi ama onlar ferdi hareket etti. Ben oda başkanlarımızı aradım bu süreçte kimse esnaftan aidat istemesin dedim. Birileri kalktı dedi “Ramazan Başkan aidat istemeyin” söyleminde bulunduğumu söylediler. Bakanlık sisteminden makbuz numarası girmeden oda kayıt belgesi, imza sürgüsü bunları veremiyorsun. Ama aidatlar odanın elinde olan bir şey. Aidat almayı erteleyebilirsin. Esnafımız sonra gelip ödeyebilir. Bazı oda başkanları esnafın yakasına yapıştı illa aidatını vereceksin dediler. Ya adam kredi çekecek durumu zaten iyi değil niye bu kadar esnafın üstüne gidiyorsun. Esnaf durumunu düzelttikten sonra gelip aidatını ödeyecek zaten”.

“SÜRECİ İYİ YÖNETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Ramazan İnce; “Deprem sürecinde Esnaf Sanatkâr Birliğini 20 gün boyunca iyi yönettiğimi söyleyebilirim. Birlik olarak sicil gazetesi parası almadık esnafımızdan Yönetim Kurulu kararıyla. Diğer belgeleri yapacak bir şey yok çünkü bakanlık üzerinden veriliyor belgeler.

Bir şeyi doğru konuşmak lazım. Esnaflarımız almışsa bu krediler ödenmek zorunda bazı esnaflarımız kredileri almış altına ve dolara bağlamış. Devlet bu parayı veriyor ki esnaf dükkânına malzeme koysun. Parayla ticaretini yapsın. Doğrudur iş yok bazı esnaflarımız ihtiyacı için kullandı krediyi işletmesine malzeme aldı. Ama iş yapamıyor. Onun için krediler en az bir yıl ertelenmesi lazım. Deprem sonrası işini bırakanda oldu yeni işe başlayanda oldu. Fazla işini bırakan olmadı”.