Veysel Demirci’ye yoğun ilgi!

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş insanı Veysel DEMİRCİ vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı…

AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Elazığ’da düzenlenen “Biriz, Beraberiz Türkiye Yüzyılı'nda Hep Birlikteyiz” programına katılan ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel DEMİRCİ’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ak Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Biriz, Beraberiz Türkiye Yüzyılı'nda Hep Birlikteyiz” programında Elazığlı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Veysel DEMİRCİ, her daim Elazığlı vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. DEMİRCİ; “Ak Parti Elazığ Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Biriz, Beraberiz Türkiye Yüzyılı‘nda Hep Birlikteyiz” programında vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın önderliğinde hem ülkemiz de, hem güzide şehrimiz Elazığ’da, hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz, hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz.” Diye konuştu…