Veysel Demirci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziver Vakfı Genel Başkanı Veysel Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İş İnsanı Demirci mesajında;“Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar.

Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve ilimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, doğru haber verme gibi önemli bir mesleği icra eden tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü en samimi duygularımla kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.