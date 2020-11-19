‘Verdiğimiz her sözün arkasındayız’

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Birçok projemizi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Görev süremiz bitinceye kadar bu çalışmalarımıza yorulmadan, bıkmadan devam edeceğiz"dedi.

8. Kolordu Kışlası içerisinde geçen yeni yol çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,ilgililerden gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.Kanal Boyu Projesinin 3.etap kısmında yer alan bin 200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki yeni imar yolunun, trafik yükünü ciddi anlamda minimize edeceğini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, kent genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Şerifoğulları açıklamasında:" Altı şerit olarak hizmet verecek bu yol, Necmettin Erbakan bulvarından gelip daha sonra bizlerin yapmış olduğu kanal boyunun da devamında bulunan hastanemize, şehrin batısındaki vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak adına hayata geçirildi. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde yolu planlanan en kısa sürede hizmete sunmayı hedefliyor. Her geçen gün kapasitesini artıran Fethi Sekin Hastanesi’ne çevre illerden de gelen vatandaşlarımız şehrin etrafını çevreleyen yollarımızla daha rahat bir ulaşım imkanı buluyor. Bizler çalışmalarımızı bugünü düşünerek değil geleceği planlayarak projelendiriyoruz. Merkez trafiğine takılmadan en kısa sürede en kısa mesafeyle ulaşımı sağlayacak birçok alternatif güzergahı da bu anlayışla hizmete sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. 3 gidiş 3 geliş olacak şekilde inşa edilen yeni yolumuz, hemşerilerimizin de sıklıkla kullanacağı bir güzergâh olacak”diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin problemlerini çözebilme ve sorunları asgariye indirebilmek adına yılmadan, yorulmadan, fakat ama demeden çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Başkan Şerifoğulları," Bu çalışmada kaliteli ulaşım ile ilgili verdiğimiz sözün bir tezahürüdür. Malumunuz büyük bir deprem yaşadık. Bir takım mağduriyetler söz konusu. Depremin yaralarını sarabilme adına hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem de İçişleri Bakanlığımız çok hummalı bir çalışma içerisinde. 18 bin konutun inşası devam ediyor. İnşallah yıl sonunakadar vatandaşlarımıza bu konutların bir kısmı teslim edilecek. Depremle ilgili bu çalışmalar yapılırken bizlerde şehrimizin güzelleşmesi, gelişmesi ve kalkınması adına projelerimizi hayata geçiriyoruz"ifadelerini kullandı.

Şehirde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi de veren Şerifoğulları," Bir taraftan fuar ve kongre merkezimiz ve engelsiz yaşam merkezimizin inşası devam ederken diğer taraftan Harput Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası çalışmamızı tamamladık. Kent-Köy projemize ilişkin çalışmamızda sona gelindi. Kapalı Çarşımızı restore ederek hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bunlar gibi birçok projemizi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Görev süremiz bitinceye kadar bu çalışmalarımıza yorulmadan, bıkmadan inşallah devam edeceğiz. Özellikle Hicret Mahallesi’nde yeni açmış olduğumuz bulvar ve kolordu içerisinde yaptığımız çalışma şehrimize ciddi manada değer katacak. Bizler Elazığ’ın kalkınması, gelişmesi ve daha müreffeh bir şehir olması adına vatandaşlarımızla, muhtarlarımız ve STK’larımızlabirlikte çalışmaya devam edeceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.