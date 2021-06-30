‘Veliler çocuklarını anaokullarına göndersin’

İş insanı Nazik, açıklamalarda bulundu.

İlksen Nazik; “Deprem ve pandemi süreci kendilerini olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden iş insanı İlksen Nazik, “İlimizde yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan pandemi süreci bizleri olumsuz şekilde etkiledi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra sağlık sektöründe çalışan annelerimizin işlerinin aksamaması için biz anaokulu ve kreşler olarak pandemi sürecinde açık kaldık ve hizmetimize devam ettik. Pandemi sürecinde çocuklarını okullara göndermeyen veliler virüsten dolayı göndermelerini anlaya biliyorum ama evde çocuklar tablet ve televizyonlarla büyümesi çocuklarda psikolojik ve ruhsal zararlara neden oldu. Bu zararın telafisi de çok zor olabilir. O neden dolayı velilerimiz tedbirlerini alan kurallarına uyan okulları tercih ederek çocuklarını okullara göndermelidir”.

“HAYAT KOÇLUĞU YAPIYORUZ”

İş insanı Nazik; “Ben, 35 yaşında ticaret yapan bir bayanım. Bayan işletmeci olarak tabi ki işimizin zorlukları var ama kendi memleketimde hizmet veriyorum. Bayan işi yaptığında erkeklere göre işi ayrıntılara ve detaylara daha dikkat eden tavrımız var. Bizim sektörümüz eğitim sektörü, insanlarımızın iki gözü gibi baktığı çocuklarına ve en değerli varlıklarına biz hayat koçluğu ve rehberlik yapıyoruz. Bu yüzden işimizi en detaylı şekilde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz”

“DESTEKLERDE EĞİTİMİN GERİDE KALMASI BİZİ ÜZDÜ”

İlksen Nazik; “Ekonomik olarak yıprandığımız dönemler tabi ki var. Desteklerde eğitimin geride kalması daha çok farklı sektörlere destek verilmesi bizleri üzdü. Ama sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığının ve Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizlere çok büyük destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.