‘Vekilimiz Balık’a teşekkür ederim’

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Başkan Kurnaz; “Yedi yıl içinde kooperatifimizin faaliyet gösterdiği mülkü aldım.390 bin TL’ye aldım. Bu mülkü almamızda sayın vekilimiz Sermin Balık’ın çok büyük desteği oldu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu mülke Vakıflar Bankası 430 Bin TL dedi. Ben de sayın vekilimiz Sermin Balık’ı aradım konuyu söyledim. Vekilimizin desteğiyle 390 bin TL’ye mülkiyetimizi aldık.250 bin yakın mülkümüzün içine masraf ettik. Şuanda yerimiz 1 milyon TL’dir. Bu benim yerim değil burası esnafın yeri. Turan Kurnaz yarın vefat etti. Biz esnafımız için bir mülk bıraktık. Yerimiz şehrimizin ortasında bir yer esnafın çok rahatlıkla oluşacağı bir yerdedir. Kooperatifimizin dizaynı banka dizaynına benziyor. Çalışanlarımızın herkesin işi bellidir. Kooperatifçilik budur”.

“ŞARTLARI UYAN HERKESE KREDİ VERİRİM”

Kredi şartları uyan herkese kredi veririm diyen Başkan Turan Kurnaz; “Ben eğer şu başkan gelmiş benden kredi istiyor. Başkan bana aday olur mu? Düşüncesine kapılmam. Kredi şartları uyan herkese kredi veririm. Kredi şartları uyan düşmanımda olsa veririm. Husumetim de olsa birisiyle krediye yansıtmam. Kredi faklı kişisel ilişkim farklıdır. Bu düşüncede olduğumuz için büyüdük. Benim kapım asla kapalı olmaz. Temsilciysen her zaman kapın açık olacak. Herkes odama rahatlıkla girebilir. Biz de gizli saklı olmaz. Gizli kapalı kredi olmaz biz de. Ben kredi şartları uyan herkese ödemesini yaparım. Biz insanlara tepeden bakmayız. Ben başkanım. Şnu bekleteyim gibi davranışlar güzel şeyler değildir. Bizi buraya oturtan esnaftır. Buraya gelen esnafıma bir çay söylemesen onunla ilgilenmesem burada oturmamızın anlamı yok bence. Harput Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine gelip kredi talebinde bulunan bir insan başkan bana kredi vermedi diyemez. Ne söyler şatlarım uymadığı için kredi alamadım başkan ne yapsın der. Yoksa vatandaşa sen parayı alıp ne yapacaksın, sen bu parayı ödeyemezsin bahaneleriyle asla ve asla kimseye böyle bir söylemimiz olmamıştır”dedi.