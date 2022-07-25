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Politika

Vekil Erol’dan Bakan Kurum’a deprem konutları ile ilgili öneri

Politika

Vekil Erol’dan Bakan Kurum’a deprem konutları ile ilgili öneri

CHP ELAZIĞ Milletvekili Gürsel EROL; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM’a Karakoçan, Kovancılar ve Palu’da yapılacak deprem konutlarının bölgenin coğrafi ve iklim şartlarından dolayı iki katlı olarak inşa edilmesi için yazılı öneride bulundu.

Önerisinde, bölgede kış aylarında 2 metrenin üzerinde kar yağması nedeniyle yapılacak evlerin çevre ve iklim şartları dikkate alınarak yapılmasını belirten EROL yaptığı açıklamada, ‘’bölgede yaşayan hemşehrilerimizden bu konuda yoğun bir talep alıyoruz. İnsanlar haklı, özellikle kış aylarında köylerde doğa şartları ile mücadele etmek oldukça zor, bu nedenle talepleri son derece yerinde bir talep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da bu talebi yerine getireceğine inanıyorum. Konunun vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda çözülmesi için de sürecin takipçisi olacağı belirtmek isterim, dedi.’’