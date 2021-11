‘Vatandaşların yaşadığı mağduriyetler ve belirsizlikler devam ediyor’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde söz aldı. 24 Ocak 2020 tarihinde meydan gelen deprem sonucunda yapılan çalışmalar sonucu doğan Kentsel Dönüşüm, Köy Evleri, Kura ve iskan sorununa değindi. Milletvekili Erol Bakan kuruma Elazığ ile ilgili özel bir dosya teslim etti.

24 Ocak depremi süreciyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Chp Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol” 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ’da bir deprem yaşadık. Devlet kamu bütçesinden inanılmaz bir bütçe ayırdı, inanılmaz para gönderdi. Yatırımlar Hızlı bir şekilde devam etti. Ama o süreçte aksayan eksiliklerde vardı. Ben yapılan işlerle ilgili bakanlık bürokrasisine teşekkür ederim, ama eksik işler, vatandaşın mağduriyeti ve mülkiyet haklarıyla, yapılan işlerde ki eksiklikler ve hatalarla ilgili hem sayın bakanımıza hem de bakanlık bürokratlarını bilgilendirerek bu sorunları çözmeleri ile ilgili kendilerine yardım talep ediyorum.

“KÖY EVLERİNİN MİMARİSİ, METRE KARESİ İLE İLGİLİ KÖYLÜLER DE BİR MEMNUNİYETSİZLİK VAR”

Elâzığ’da en büyük sorunlardan birisi köylerde yapılan evlerin maliyetlerinin çok yüksek olması, nedeni nedir ? Özellikle son dönemler demir ve çelike gelen zamlardan dolayı çelik fiyatları çok arttı, çelik fiyatlarının artmasından dolayı da köy evlerindeki maliyetler yükseldi. Ayrıca köy evlerinin mimarisi, metre karesiyle ilgili köylülerde bir memnuniyetsizlik var. Evler güzel mi güzel. Bağ evi olarak hafta sonu bir yazlık evi olarak gerçekten güzel evler ve projeler. Ama sürekli bir yaşama ile ilgili, köydeki ihtiyaçların giderilmesi noktasında yeterli değil. Malatya’da betonarme iki kat köy evleri yapıldı. Son derece güzel. Bizim talebimiz Malatya’da yapılan iki katlı betonarme köy evlerinin Elâzığ’da da yapılması. Çelik uygulamadan vazgeçilerek iki katlı betonarme köy evlerinin Elâzığ’da yapılmasıyla ilgili bir iradeye ihtiyaç vardır ”dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ İNANILMAZ BİR HAKSIZLIK VAR”

Malatya’da yapılan iki katlı betonarme köy evlerinin Elâzığ’da da yapılmasını istediklerini aktaran Milletvekili Erol”Sayın bakanım kentsel dönüşüm ile ilgili inanılmaz bir haksızlık var. Elâzığ’da bizde bu durumu yaşıyoruz. Niye haksızlık var? Bir taraftan depremden kaynaklı ağır hasarlı binaların yıkımdan sonra devlet iki yıl ödemesiz toplam 20 yıllık faizsiz bir kredi verdi. Bu vatandaşlarımız için cazip bir kredi. Cumhurbaşkanlığının kararı ve bakanlığın genelgeleriyle depremden sonra riskli alan ilan edilen bölgelerde ki kentsel dönüşüm alanlarda aynı kredi kullandırılmıyor. O bölgede yaşayan vatandaş aylık 2 ve 3 bin lira emekli maaşı alırken, bankadan kullanacağı kredinin geri dönüşümü 3 bin 500 lira. Bizim sizden talebimiz kentsel dönüşüm uygulanacağı alanlarda ve kentsel dönüşüm yararlanacak vatandaşlara da nasıl depremden kaynaklı 20 yıl faizsiz kredi kullandırıyorsunuz aynı krediyi kentsel dönüşüm için de uygulanması talebimizdir. Önemli bir sorun ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda da bakanlık bürokrasimiz de buradayken o konuda da uyarıda bulunmak isterim ”diye konuştu.

“ VATANDAŞ OTURDUĞU EVİNİN FİYATINI, MALİYETİNİN NE OLDUĞU VE NE KADAR ÖDEYECEĞİNİ BİLMİYOR”

Vatandaşın geri ödeme ve iskan konusunda sıkıntıların devam ettiği ifade eden Chp Partisi Elazığ Milletvekili Erol ”Deprem 2020 yılında oldu. Kuralar çekildi. Yaklaşık Elâzığ’da 15 bine yakın hak sahibi evlerine yerleşti. Evlerde ufak tefek sorun var mı var. Ulaşım ve barınma gibi sorunlarda var ama ben onları kastetmiyorum. Vatandaş oturduğu evinin fiyatını, maliyetinin ne olduğu ve ne kadar ödeyeceğini bilmiyor. Henüz bir fiyat belirlenmedi. 2020 depreminde sonraki maliyetleri mi ödeyecek veya bu gün yeni yapılan maliyetler üzerinden mi ödeyecek. Veya 2020 de yapılan evlerin maliyetleri ile bugün hala temelleri yeni atılan evlerin maliyetleri vatandaşa aynı şekilde mi yazılacak. Ortada bir maliyet sorunu da var. Burada eğer yapıldığı tarih üzerinden bir maliyet hesabı yapılıp vatandaşa bunu yansıtırsanız vatandaşa inanılmaz bir haksızlık yapılmış olacak. Deprem konutlarının zamanlaması, planlanması ve temel atma töreni hiç düşünülmeden 24 Ocak 2020 tarihindeki konut fiyatlarının maliyetleri ne ise bütün hak sahiplerine o tarih itibariyle fiyatlandırılarak bir haksızlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ayrıca iskânlar ile ilgili de sorunlar var. Bunlarında bir an önce iskânlarının verilmesiyle ilgili vatandaşın talepleri var. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Her şeyden daha önemlisi bir konu daha var. Sayın bakanım sizi bu konuda bilgilendirmek isterim. 2+1 ve 3+1 gibi konutlar yapıldı. Bu konutlarla ilgili bakanlığınızın en profesyonel ve bu konuda uzman kadrosu Emlak konut ve TOKİ’dir. Vatandaşın talep alınarak 2+1 ve 3+1 kuraya mı girmek istediklerinin sorup konut fiyatlarının belirleyip talep alarak kura çekilirse ve vatandaş hangisine gireceğini kendisi karar verirse bu mağduriyeti engelleriz. Çünkü bir evde 5 nüfus var 2+1 çıkıyor, 2 nüfus var 3+1 çıkıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi ile ilgili de not alırsanız bu mağduriyetleri çözerseniz sevinirim, Size Elazığ ile ilgili özel bir dosya vereceğim. Sizin de hassasiyet gösterdiğiniz bir konuyla ilgili. Bu dosyayı da teftiş kuruluna ve müfettişlerine verilerek incelenmesini özel rica ediyorum” diye konuştu.